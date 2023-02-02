Antalya’da mobilya atölyesinde çıkan yangında çok sayıda mobilya küle döndü. İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında, atölye sahibinin aynı gün vefat eden babasının defin işlemleri için Kayseri’ye gittiği öğrenildi.

Antalya’da mobilya atölyesinde çıkan yangında çok sayıda mobilya küle döndü. İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında, atölye sahibinin aynı gün vefat eden babasının defin işlemleri için Kayseri’ye gittiği öğrenildi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Topçular Mahallesi Gazi Bulvarı’ndaki Osman Kayabal’a ait mobilya atölyesinde çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesi sonucu kontrol edilen yangında, atölyedeki bir çok mobilyalar ve ekipmanları küle döndü. Yangın haberini duyup olay yerine gelen işyeri çalışanları üzüntü yaşadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, atölyenin sahibi Osman Kayabal’ın sabah saatlerinde vefat eden babasının defin işlemleri için Kayseri’ye gittiği öğrenildi.