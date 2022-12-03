Kocaeli’nin İzmit ilçesinde amca yeğen arasında çıkan kavga kanlı bitti. Babasını döverek kanlar içinde bırakan kuzenine 5 el ateş ederek öldürdü.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde amca yeğen arasında çıkan kavga kanlı bitti. Babasını döverek kanlar içinde bırakan kuzenine 5 el ateş ederek öldürdü.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Soner Tezcan ve amcası arasında bahçeye giren köpek sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle amca Tezcan’ın kaşı patladı. Babasını kanlar içinde gören T. Tezcan, tabancayı alarak kuzenine 5 el ateş etti. Ağır yaralanan Soner Tezcan yere yığıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahale rağmen Soner Tezcan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

T. Tezcan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.