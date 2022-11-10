İzmir’in Tire ilçesinde babasını darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kızı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir’in Tire ilçesinde babasını darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kızı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Toparlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, babası 79 yaşındaki Himmet Geleç ile yaşayan kızı M.G. (49), başka bir köyde yaşayan akrabalarına giderek babasının hasta olduğunu söyledi. Bunun üzerine akrabaları, M.G.’nin kardeşi A.G.’ye telefonla ulaşarak babasını kontrol etmesini istedi. Eve giden A.G., başında darp izleri bulunan babasını hareketsiz halde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan ambulans ekibi, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kızı tutuklandı

Öte yandan yaşlı adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Babasını darbederek öldürdüğü şüphesiyle akrabalarının evinde gözaltına kızı MG., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.