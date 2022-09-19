Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatil yapan babasını çekiçle öldürmek annesini de ağır yaralamakla suçlanan Dmitry Stepanov, kendisini yakalamak için oluşturulan özel ekip tarafından Antalya şehir merkezindeki bir mahallede yakalandı. Öte yandan Stepanov’un, 2015 yılında Rusya’da yakın bir arkadaşını da çekiçle başından ağır yaraladığı ortaya çıktı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatil yapan babasını çekiçle öldürmek annesini de ağır yaralamakla suçlanan Dmitry Stepanov, kendisini yakalamak için oluşturulan özel ekip tarafından Antalya şehir merkezindeki bir mahallede yakalandı. Öte yandan Stepanov’un, 2015 yılında Rusya’da yakın bir arkadaşını da çekiçle başından ağır yaraladığı ortaya çıktı.

Olay, Çolaklı turizm bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri Rus uyruklu Pavel Stepanov (62) isimli şahsın çekiçle darp edilerek yaşamını yitirdiğini, eşi Tatıana Stepanov’un (64) ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu, jandarmanın dedektifleri JASAT ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, aynı odada konaklayan ve psikolojik sorunları olduğu bildirilen Dmitry Stepanov’un çekiçle başlarına vurarak babasını öldürdüğü, annesini ise ağır yaraladığı belirlendi.

Özel ekip oluşturuldu

Olay sonrasında kaçan Dmitry Stepanov’un yakalanması amacıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip oluşturuldu.

Cinayeti video ile itiraf etti

Cinayetin olduğu günün akşamında bir kafeye çay içmeye giden Stepanov, burada kendini kayda alıp bir video çekmiş ve cinayeti itiraf etmişti. Stepanov videoda, “Bugün babamı öldürdüm. Sebebi; o bana çocukluğumda eziyet ederdi ve şiddet uygulardı. Babam amcamın yanında benim kemiklerimi kırdı. 2005 yılında kulağımı patlattı. Onu arkadaşımız Tatyana da gördü. Beni ruh hastaları hastanesine gönderdiler. Her şey babaannemin dediklerinden sonra başladı. O bana ‘sen hep kötü şeyleri üstüne çekiyorsun, onu senden çıkaracağız’ derdi ve bakın sonunda çıktı. Ben şimdi Türkiye’deyim ama Rusya’ya dönmeye korkuyorum. Beni ruh hastalıkları hastanesine gönderirler ve orada suçlarlar. Bana yardımcı olmanızı rica ediyorum çünkü ne yapacağımı bilemiyorum. Benim çocukluktan bu yana hayalim babamı öldürmekti, sonunda hayalim gerçekleşti. Ben hayatımda bir çocuğa bile ses yükseltmedim. Ben çok kötü biriyim ama ben doğru yaptığımı düşünüyorum. Babamı öldürdüğümden dolayı pişman değilim” ifadelerini kullanmıştı.

Özel ekip telefon sinyalinden yakaladı

Olay sonrası Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, jandarma dedektifleri JASAT bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Otelden ayrılan Stepanov’un Çolaklı Mahallesi’nden Manavgat ilçe merkezine geldiğini tespit eden ekipler, videonun ırmak kenarındaki bir işletmede çektiğini, hemen oradan da Antalya Caddesi’ne çıktığını ve buradan otobüse binerek Antalya şehir merkezine hareket ettiğini tespit etti. Özel ekip, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve JASAT timleriyle irtibata geçerek operasyon düğmesine bastı. Otobüsten Çallı bölgesinde inen Stepanov’un telefon sinyalini takibe alan ekipler, şüpheliyi Kepez İlçesi Dokuma bölgesinde sokakta yürürken yakaladı.

JASAT ekipleri tarafından Çolaklı Jandarma Karakolluğuna getirilen Stepanov’un, işlemlerinin ardından adliye sevk edilmesi bekleniyor.

7 yıl önce yakın arkadaşının başına da çekiçle vurmuş

Öte yandan Stephanov’un 2015 yılında Rusya’da yakın bir arkadaşının başına da çekiçle vurarak ağır yaraladığı, uyuşturucu madde kullanımından da 5 yıl tedavi gördüğü ortaya çıktı.