Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün gece ilçenin Geriş köyü Salihoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında eskiye dayalı husumet olan 80 yaşındaki N.K. ile oğlu O.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Oğlu tarafından bıçakla yaralanan N.K. yerde kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.K. ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen baba, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan O.A. ise çıkarıldığı Çaycuma Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.