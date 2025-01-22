Eskişehir’de 35 yıldır pidecilikle uğraşan Muhittin Çubuk, babasından öğrendiği ve severek yaptığı mesleğine geleneksel yöntemlerle devam ediyor.

Babasının Gaziantep’te fırıncı olarak yetişip Eskişehir’e geldiğini ve pideciliği baba mesleği olarak devam ettirdiklerini dile getiren Muhittin Çubuk, Eskişehir’de ise 35 senedir faaliyette olduklarını aktardı. Özellikle pideciliğin usta-çırak ilişkisine dayanan geleneksel bir meslek olduğunu ifade eden Çubuk, meslekte yetişmenin önemini de ayrıca dile getirdi. Eskişehir’de çok sayıda lokanta olduğunu ve bunun, gıda kalitesinin düşmesindeki en önemli sebep olduğunu aktaran Çubuk, gıda sahteciliği yapan firmalara yönelik eleştirilerini dile getirdi. Bununla birlikte Çubuk, yeni nesil doğalgazlı fırınlarla geleneksel usul odun ateşli fırınlar arasındaki lezzet farkına dikkat çekerek, iyi bir pidenin kesinlikle odun ateşinde pişmesi gerektiğinin altını çizdi.

Şehir bu kadar çok lokantayı kaldırmıyor, bu yüzden kalite düşüyor

Çubuk, son zamanlarda artan gıda sahteciliği ile özellikle et ve şarküteri ürünlerinde birçok hileyle karşılaşıldığını dile getirerek, "Biz elimizden geldiği kadar düzgün çalışıyoruz ama biliyorsunuz Eskişehir’de aşırı derecede lokanta mevcut. Mesela Bağlar’da her iki dükkandan bir tanesi lokanta ve gıda üzerine ama şehir artık bunu kaldırmıyor. Bu yüzden de kalite düşüyor. Şu şartlarda ve şu gündemde düzgün ve dört dörtlük çalışırsan anca kendini geçindirirsin" dedi.

Doğalgazlı fırınlar odun ateşi lezzetinin yerini tutmuyor

Bazı lokantaların pide ve lahmacun pişirirken doğalgazlı fırın kullandıklarını belirten Çubuk, bu noktada odun ateşiyle arasında kesinlikle bir lezzet farkının ortaya çıktığına değindi. Gıdada sahteciliğin sektörü de olumsuz etkilediğinden bahseden Çubuk, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Doğalgazla odun çok farklı. Mesela meşe odununda pişen bir ürünle doğalgazlı fırında pişen ürün arasında fark yok gibi gelir ama kesinlikle var. Bunu sıcakken anlayamazsınız, ancak soğuyunca ortaya çıkar. Mesela bir de çoğu arkadaş hamuru makinede açıyor ve maya kullanmıyorlar. Makineyle açılıp maya koyulmadığı için sıcakken bir sıkıntı yok ama soğuduğu zaman kaba tabirle kayış gibi oluyor maalesef" ifadelerini kullandı. Et ürünleriyle alakalı son zamanlarda çıkan söylentilere değinen Çubuk, "Duyduğumuz şeyler hiç hoş değil, gerçekten mide bulandırıcı. Türkiye’nin en büyük iki tane sucuk firmasında kesinlikle dana eti değil domuz eti çıktı. Zaten şu son 3-4 aydır var olan ekonomik şartlar ve gündeme gelen bu tür olaylar sektörümüzü ve işlerimizi kesinlikle olumsuz etkiledi."

"Yalnız pidecilikte değil, her meslekte küçükten yetişen esnaf sıkıntısı var"

Son olarak en son 15 yıl önce meslek için birilerini yetiştirdiğini dile getiren Çubuk, baba mesleği olarak öğrendiği pideciliği kendi oğluna öğretme noktasında da sıkıntılar yaşadığına değindi. Çubuk, meslekteki usta-çırak ilişkisinin zayıflaması ve sektöre yeni insanlar kazandıramamakla ilgili düşüncelerini ise şu sözlerle aktardı:

"2010’dan beri kesinlikle eleman yetiştiremedim. Kendi oğlumu bile yetiştiremiyorum. Sadece bizim meslekte de değil, ufak esnaf olarak hangi camiaya giderseniz gidin aynı sıkıntı var."