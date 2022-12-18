Aksaray’da 30 yıl önce babasının yanında çırak olarak başladığı kebapçılığı babasının vefatından sonra kardeşiyle devam ettiren Murat Yarız, geride bıraktığı iki öğütle babası meşhur Nuri ustanın ismini yaşatıyor.

Aksaray’da 30 yıl önce babasının yanında çırak olarak başladığı kebapçılığı babasının vefatından sonra kardeşiyle devam ettiren Murat Yarız, geride bıraktığı iki öğütle babası meşhur Nuri ustanın ismini yaşatıyor.

Aksaray’da 30 yıldır kebap çeşitleriyle insanların damak tadına hitap eden Yarız ailesinin Adana’da başlayan hayat yolculuğu devam ediyor. 70 yıl önce babası Nuri Yarız’ın 9 yaşında babasının yanında başladığı mesleğini oğulları Murat ve Fırat Yarız devam ettiriyor. Üç kuşaktır devam eden ustalıklarını 10 ay önce vefat eden babalarının iki öğüdüyle ülke çapına duyurmayı planlayan iki kardeş, Kapalı Çarşı’daki 20 metrekarelik dükkanlarından geniş kitlelere açılıyor. Babalarının “Yemediğinizi yedirmeyin” ve “Fakiri eli boş göndermeyin” öğüdünü kendisine ilke edinen Murat Yarız (43), 30 yıl önce babasının yanında çırak olarak başladığı günden bugüne babasının öğütlerini uyguluyor. Şimdi kardeşi Fırat Yarız’a (35) ustalık yapan Murat Yarız, kendi elleri ile hazırladığı kebapları siyasetten spora, spordan bilim ve ticaret insanlarına kadar her kesime tanıtıyor. Katıldığı yemek organizasyonlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere yüzlerce siyasetçi ve sporcuya hizmet veren Yarız, babasının 70 yılda aldığı unvanı yaşatmak istiyor.

“Babamızın adını yaşatmaya çalışıyoruz”

70 yıllık kebap ustası olan babasının yanında küçük yaşta yetişen Murat Yarız, mesleğin dedesinden babasına, babasından da kendine miras kaldığını belirterek, “Babam 1943 doğumlu, Adana doğumlu. Tabii bizdeki bu meslek dededen gelme bir meslektir. Aşağı yukarı 4 kuşaktır bu mesleği yapıyoruz. Babam dedemle çalışırken Adana’da uzun yıllar beraber çalışıyor. 9 yaşından beri çalışıyor, 35-40 yaşlarında Aksaray’a geliyor. Aksaray’da da bu kebapçılık mesleğini tek başına götürmeye çalışıyor. Bu vesileyle de biz ilkokul çağlarında babama yardım etmeye giderdik. Derken biz de ufak tefek ustalığı babamdan öğrendik. Babam 10 ay önce vefat etti. Ben 30 senedir babama yardım ederdim. Babam vefat ettikten sonra biz iki kardeş beraber babamdan kalan mesleği devam ettirmeye çalıştık. Babamızın adını yaşatmaya çalışıyoruz. Ciddi anlamda çok güzel müşterimiz var Allah’a şükürler olsun. Şehir dışından çok müşterilerimiz geliyor. Biz de ufak tefek böyle devam ediyoruz. Babamın esnaflığı da çok iyiydi, hiçbir müşteriyi kırmamıştır. Babamın zaten eski arkadaşları da geliyor. Bize destek oluyorlar” dedi.

Babası Nuri Yarız’ın kendilerine iki öğüt bıraktığını söyleyen Murat Yarız, “Babamın bize öğüdü hep şuydu: ‘Yemediğinizi yedirmeyin. Müşterilere kaliteli, dürüst hizmet verin, o zaten size mükafatı ile dönecek’ derdi. İşimize hile karıştırmadan devam ediyoruz. Bir diğer öğüdü de, ‘Hiçbir fakir fukarayı boş çevirmeyin’ derdi. Biz de bu babamın öğüdünü devam ettiriyoruz. Bu vesileyle gittiğimiz organizasyonlarda Adanalı Nuri Usta olarak babamızın adını yaşatmak adına müşterilerimize güzel bir damak zevki sunuyoruz. Allah’a şükür Cumhurbaşkanımıza kadar 20 metrekare dükkanda servis yapma şerefine nail olduk. Bunlar da bizim için ayrı gurur verici bir şey” diye konuştu.

Üniversite okumak için geldiği Aksaray’da Nuri usta ile tanışan Recep Kancı (29) ise, “Aslen Ankaralıyım, 7 sene önce üniversite okumak için Aksaray’a geldim. Nuri ustayla Kapalı Çarşı’da tanışma fırsatımız oldu. Arkadaşlarla Aksaray’ı daha geniş tanımak açısından gezerken burayı methettiler. Nuri ustamızı methettiler. Biz de gelip yerinde görmek istedik. O fırsatla kendisiyle tanışma fırsatımız oldu. Nuri usta ile biz irtibatımızı koparmadık. Rahmetli olduktan sonra da evlatlarıyla irtibat halindeydik. Lezzetlerinden hiçbir zaman ödün vermediler” dedi.