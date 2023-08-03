Tokat’ta bakırcılık mesleğiyle uğraşan Mehmet Küçük, babasından devir aldığı mesleğini yarım asırdır sürdürmesine rağmen mesleği devredecek bir çırak bulamadığı için dertli.

Tokat’ta tarihi Taşhan içerisinde yarım asırdır bakırcılık mesleğiyle uğraşan Mehmet Küçük, babasının, amcalarının ve kardeşlerinin yaptığı aile mesleğini tüm zorluklarına rağmen devam ettiriyor. Tokat’ın en yaşlı ustası olan Küçük, mesleğin son temsilcilerinden olma özelliği taşıyor. Sürahi, semaver ve servis tabağı gibi eşyalar yapan Küçük, her geçen gün bakıra olan ilginin azaldığını belirtiyor. Yarım asırdır yaptığı mesleğinde usta olabilmek için 35 yıl kadar uzun bir sürenin gerektiğini söyleyen Küçük, yetiştirecek çırak bulamamaktan yana bir hayli dertli.

"Bu meslekte yetişen olmuyor, yetişmekte 35 yılı buluyor"

55 yıldır bakırcılık yaptığını belirten Mehmet Küçük, "Küçük yaşta başladım çalışmaya 55 yıla yakındır bu işi yapıyorum. Babam, amcalarım ve rahmetli kardeşlerim de bakırcılıkla uğraşıyordu. Hiç işlenmemiş bakırı alırım, dövme bakıra çeviririm. Şuan 70 yaşındayım 55 yıla yakın süredir bu işi yapıyorum. Buradaki ürünlerin çoğu hediyelik eşyalar, bakırı sevenler alıyor. Sadece hediyelik olarak da alınmıyor, günlük hayatta kullanıyor. Sürahi, servis tabakları ve kaymak tabağı gibi şeyleri bakır dövme olarak yapıyoruz. Çok sayıda bakırcı ve kalaycı vardı, benden yaşlı bakırcı kalmadı. Bir çoğu vefat etti, Allah rahmet eylesin hepsine. Bu meslekte yetişen olmuyor, yetişmekte 35 yılı buluyor. Ben de 55 yıldır yapıyorum ama bildiğim çok şey var, o yüzden bu meslek hemen öğrenilebilecek bir meslek değil. Sabrı olmayan bu mesleği yapamaz. Çırak bulamıyoruz, aşırı yüksek satışlarımız olmadığı için de çırak da gelip çalışmıyor" şeklinde konuştu.