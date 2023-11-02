Tomurcuk Otomotiv, ’TSE K 646 Belgesi’ni alarak Bursa’da elektrikli araçlara servis hizmeti verme yetkisi olan ilk servis oldu.

Bursa’da 1993 yılında TSE hizmet yeterlilik standartlarına ulaşan ilk servis olan Tomurcuk Otomotiv, ’TSE K 646 Belgesi’ni alarak Bursa’da elektrikli araçlara servis hizmeti verme yetkisi olan ilk servis oldu. Babası ve sektörün duayen ismi Tomurcuk lakaplı İrfan Yönel’den devralan Yasin Tomurcuk, özverili çalışmalarıyla geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Şirket kültüründe ilk olma heyecanının önemli yer tuttuğunu paylaşan Yasin Tomurcuk, “Kurucumuz ve kıymetli babam 1993 yılında Bursa’daki servisler arasında ilk TSE 1247 Belgesi’ni almamız için çalışmalarını gerçekleştirerek çok önemli bir adım attı. Bu adımın ardından şirket kültürümüzde ilk olmak, yeniliklerle gelişmek ve geliştirmek her zaman büyük önem taşıdı. Ben de ondan devraldığım bu bayrağı daha ileriye taşımak için çabalıyorum” dedi.

"Geleceği öngören adımlarımız meyvelerini verdi"

Tomurcuk Otomotiv Genel Müdürü Yasin Tomurcuk, sektörde öncü olmayı ve geleceğe yatırım yapmayı prensip haline getirdiklerini vurguladı. Geçmişten gelen tecrübeleri ve gelecek teknolojilerini harmanlamanın önemine vurgu yapan Tomurcuk, “Şirketimiz sektörde hiçbir zaman ayak uyduran taraf olmadı. Bizler her zaman yenilikleri öngörerek çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı geleceğe yaptık. Bu vizyon ile elektrikli araçların sektörümüzün geleceği olduğunu öngörerek personelimize bu alandaki tüm eğitimleri aldırdık. Ekipmanlarımızı bu araçlara uygun şekilde yeniledik. Servisimize geleceğe yönelik yatırım yaptık. Nitekim kimse elektrikli araçlarla ilgili aksiyon almazken yaptığımız hamlelerin bugün meyvesini topluyoruz. Bursa’da elektrikli araçlara servis hizmeti verme konusundaki standardizasyonu kapsayan TSE K 646 belgesini alan ilk servis olduk. Şehrimizin ve sektörümüzün gelişimi için çok önemli olan bu belgenin zamanla yaygınlaşması ve elektrikli araçlar için SSH hizmet ağının her geçen gün büyümesini temenni ediyoruz” diye konuştu.

"Hedef bayrağı daha da ileriye taşımak"

Genel Müdür Yasin Tomurcuk, yeniliklerin hız kesmeden süreceğini söyledi. Sektörde kalıcı izler bırakmanın sırrını da paylaşan Tomurcuk, “Kurucumuz, duayenimiz ve kıymetli babamdan çok önemli bir bayrak devraldık. Bu bayrağı her gün daha ileriye taşımak ve bizden sonraki nesillerimize de kurumsallık kültürümüzü aşılamak için gereken neyse yapıyoruz. Öncü olmak için yaptığımız çalışmalar, gelecek vizyonu ile yaptığımız yatırımlar hız kesmeden sürecek. Bugün elektrikli araçlar ile ilgileniyoruz. Yarın çok daha farklı teknolojiler çıkabilir. Yeniliğe açık olduğumuz sürece değişim bizi korkutmamalı. Değişime ayak uyduranlar sektörde kalıcı olur ancak öncü olanlar sektörde iz bırakır. Bizim hedefimiz her zaman iz bırakmak ve hep önümüze bakmak” diye konuştu.