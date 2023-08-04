Kocaeli’nin Derince ilçesinde iddiaya göre bir şüpheli, kendisine hakaret eden babasının park halindeki minibüsünü yaktı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Fatih Sultan Mahallesi Meryem Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen baba, oğlu M.K.’ya (35) hakaret etti. Bu duruma sinirlenen M.K, babasının, park halindeki servis minibüsünü yaktı. Minibüsün motor ve sürücü kısmından yükselen alevler sebebiyle M.K.’nin yüz, el ve vücudunun çeşitli noktalarında yanıklar oluştu. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı M.K., Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ve çevredekilerin elbirliğiyle söndürüldü.

Öte yandan, servis minibüsünde maddi hasar meydana geldi. M.K., hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.