Adana’da bir kişi, babasının doğum gününde ona hediye almak yerine çadırda yaşayan depremzede bir aileye konteyner ev hediye ederek, gönüllere dokundu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce insan ise evinden oldu. Adana’da kebapçılık yapan Yaşar Aydın, depremin ardından bütün illeri gezerek depremzedelere yardımlarda bulundu. Yaşar Aydın’ın oğlu Uğur Aydın ise babasının 57. yaş gününde ona hediye almak yerine çadırda yaşayan depremzede bir aileye konteyner ev hediye etmeye karar verdi. Depremin en çok etkilediği iller arasındaki Adıyaman’dan Baran ve Ümmihan Özer ailesiyle iletişime geçen Aydın, ailenin deprem sonrası evlerini tamamen kaybettiğini ve 6 çocuklarıyla çadırda yaşadığını öğrendi. Bunun üzerine Adana’da yaptırdığı konteyner evi tıra yükleyen Uğur Aydın, Adıyaman’a giderek konteyner evi aileye hediye etti.

Evi verdi, kebap yaptı

Ailenin ve çocuklarının mutluluğu gözlerinden okunurken Aydın, daha sonra konteyner evin önünde mahalledeki yüzlerce kişiye de kebap yapıp dağıttı. Ayrıca, çocuklara da oyuncak hediye etti.

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Uğur Aydın, "Babamın bu hediyeyi daha çok beğeneceğini biliyordum. Ona hediye almak yerine depremzede bir aileye konteyner ev hediye ettim. Ailemiz de çok mutlu oldu, babam da çok mutlu oldu. İnsanların yüzünü bir nebze olsun güldürebildiysek ne mutlu bizlere" diye konuştu.

Yaşar Aydın ise oğlunun hediyesi karşısında çok mutlu olduğunu belirterek, "Şu anda dünyanın en mutlu insanı benim. Ben zaten doğum günü kutlamayı sevmezdim. Bu sene de bu felaket nedeniyle hiç doğum günü falan kutlamayacaktım. Oğlum da bunu bildiği için çadırda yaşayan bir aileye konteyner ev hediye etti. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.