Kocaeli’de uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen oğlunun saldırısına uğrayan baba, oğlunun boğazını sıkarak hastanelik etti. Baba gözaltına alınırken ağır yaralanan oğlu ise hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kocaeli’de uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen oğlunun saldırısına uğrayan baba, oğlunun boğazını sıkarak hastanelik etti. Baba gözaltına alınırken ağır yaralanan oğlu ise hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde İzmit ilçesi, Ayazma Mahallesi, Kuvayı Milliye Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Yunus Şen (23) ve babası Ş.Ş. arasında tartışma başladı. Tartışma büyüyünce Yunus Şen babasına saldırdı, karşılık veren baba Ş.Ş. oğlunun boğazını sıkmaya başladı. Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baba Ş.Ş., oğlunun bir süre sonra bilincini kaybettiğini görünce bıraktı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ağır yaralanan Yunus Şen’i Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı. Şen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Ş.Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.