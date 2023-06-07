Elazığ’da yaklaşık 1,5 yıl önce hastaneye gitmek için evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Deniz T.‘ olayına ilişkin, babasının şikayeti üzerine gözaltına alınan 2 ağabeyi ve arkadaşı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, zihinsel engeli bulunduğu iddia edilen evli Deniz T., yaklaşık 1,5 yıl önce hastaneye gitmek için evden çıktı. Deniz T.’nin bir daha eve dönmesi üzerine aile, kayıp başvurusunda bulunuldu fakat yapılan çalışmalarda bir sonuca varılamadı. Yaklaşık 4 ay önce Deniz T.’nin babası Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne giderek kızının kaybolmasıyla ilgili oğlu F.Y. ile arkadaşı M.C.’den şüphelendiğini ifade etti. Bunun üzerine dosyayı alan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan detaylı çalışmalarda genç kadının son olarak ağabeyi F.Y. ve ağabeyinin arkadaşı M.C. ile görüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri cinayet şüphesiyle Deniz T.’nin ağabeyi F.Y. ve K.Y. ile arkadaşı M.C.’yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen ve mahkeme karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan kadının öldürülmesi ve araziye gömülmesi ihtimali üzerine duran ekipler, belirlenen bazı noktalarda arama çalışması gerçekleştiriyor.