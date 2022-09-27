Kırşehir’de ‘Halka Hizmet, Hakk’a Hizmettir’ parolasıyla 12 Eylül tarihinde başlayan ve bir hafta süren kutlamalarda şehrin ahisi seçilen Mehmet Gürsel Büyüksaraçoğlu, hayatının babası rahatsızlanınca değiştiğini kaydetti.

Kırşehir’de ‘Halka Hizmet, Hakk’a Hizmettir’ parolasıyla 12 Eylül tarihinde başlayan ve bir hafta süren kutlamalarda şehrin ahisi seçilen Mehmet Gürsel Büyüksaraçoğlu, hayatının babası rahatsızlanınca değiştiğini kaydetti.

İl Ahisi Gürsel Büyüksaraçoğlu, babasının geçirdiği rahatsızlık sonucu okulu bırakarak mesleğini yapmaya başladığını ve 62 yıl sonra şehirde ahi unvanını aldığını söyledi. Büyüksaraçoğlu, “Kırşehir’de Kale Ortaokulunda okurken babam rahatsızlık geçirdi. Yardıma gittiğim babamın iş yerine çalışan olarak dönmek zorunda kaldım ve okulu bıraktım” dedi.

2022 yılı il ahisi seçilen Büyüksaraçoğlu, vatandaşın talebinden memnun olduğunu aktarırken, "Eskilerden evlenenlerin çeyizi minder ve yastık olurdu. Kanepe ve koltukların çıkması Kırşehir’de bizlerin işlerini geriletti. Fakat bir süre sonra bizim meslek şark odası mantığına döndü. Şu anda da talep yüksek oranda. Kendi mesleğimi yapıyorum ve parası da bereketli” diye konuştu.

“Besmele ve dua ile iş yerinizi açın”

Ahi esnafının dükkanını dua ile açtığını da sözlerine ekleyen Büyüksaraçoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ahi esnafı evinden abdestli çıkmalı. Dua ile açılan kapı kapanmaz. Bereket ve dua ile açılan kapıda müşteri memnuniyeti de olur. Böylece Allah’ın meleklerinin de iş yerlerinde olacağı inancını taşıyoruz. İnsanların işini yapıyor olması değil, güzel yapıyor olması tavsiyemiz. Ahi esnafının fakir fukaraya destek sunması gerekir."