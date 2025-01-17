Polis olmayı beklerken Trabzon’da çıkan bir kavgayı ayırırken hayatını kaybeden bir babanın 3.5 yaşındaki oğlu, polis üniforması giyip polisler tarafından okula götürülerek karnesini aldı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Kalkınma Mahallesi’nde 28 Eylül 2021’de esnaf arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kavgayı aralamak isteyen Cem Karaca tabancayla vurularak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polislik sınavına giren ve polis olmayı bekleyen Cem Karaca’dan geriye eşi ve şimdi 4 yaşındaki oğlu Alparslan kaldı. Annesinin oğluna polisleri gördüğü zaman "baban vurulmasa bu ağabeyler gibi polis olacaktı" demesi üzerine çocukta polislere karşı bir sevgi oluştu. Mahallede bulunan polislerin yanına gidip onları çok seven Alparslan bugün de anaokuluna karne almaya gitmek yerine polis merkezine gitmek istedi. Bunun üzerine polisler Alparslan’ı alıp ona üniforma yaptırıp polis aracıyla Yeşiltepe Anaokuluna götürdü. Alparslan ilk karnesini polislerle birlikte aldı.