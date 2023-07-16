Hatay İskenderun’da askerken Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Varol Doğukan Atik’in vefatından 10 yıl sonra babası Osman Atik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından oğluna gönderilen madalya ve beratını almanın mutluluğunu yaşıyor.

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Varol Doğukan Atik’in 90 yaşındaki babası Osman Atik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 49 yıl önce 20 Temmuz’da gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı’nda İskenderun Deniz Kuvvetlerinde görev yapan oğlunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından harekata katılan gazilere gönderdiği madalya ve beratını almak için uzun yıllar mücadele etti. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından madalyası verilen ve 2012 yılında vefat eden Kıbrıs Gazisi Varol Doğukan Atik’in ölümünün ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından harekata katılan gazilere gönderdiği madalya ve beratını da almak için girişimlerde bulunan baba Osman Atik, genelge nedeniyle oğlunun madalyasını alamadı. Osman Atik, 10 yıl sonra Almanya’da yaşayan torununun gelmesiyle ve madalyayı almasıyla mutlu sona erişti.

Osman Atik (90) yaşanan süreci anlatarak, "İskenderun’da deniz amfibide askerliğini yaparken 1974 yılının Şubat ayında, güzel de bir askerlik yapıyorlardı. Deniz amfibi o zaman yeni kurulmuş, 1. Tabur Mersin’de, 2. Tabur İskenderun’daydı. Deniz amfibi deyince aklımıza çıkartmayı yapan askerler geliyor ve ben de bu vesile ile öğrenmiş oldum. Bizim hükümetimiz gazilere madalya verdi. Gaziler istedikleri zaman madalyalarını büyüklerine bırakabiliyorlar. Rahmetli gazi oğlum, yurt dışına giderken madalyasını bana bıraktı. Bu bizim hükümetimizin verdiği madalya. Seneler geçtikten sonra da Kıbrıs devleti Kıbrıs gazilerine madalya gönderdi Türkiye’ye. Ben madalyanın geldiğini duydum, Samsun Sosyal Güvenlik Müdürlüğünde ama alamadım. Nedeni, genelgede ’madalyayı gazi alacak, eşi alacak, oğlu alacak’ diye bir sıralama ve uzun zaman madalyayı alamadım. Sayın Valimiz ve milletvekillerimiz hepsi ilgilendiler ama genelge öyle olduğu için veremediler. Rahmetli gazinin oğlu babasının vefatından 10 sene sonra yurt dışından Türkiye’ye geldi. Oğlum Ömer Atik’le beraber gittiler ve madalyayı aldılar. Kıbrıs savaşından sonra rahmetli gazinin büyük oğlunun ismini Savaş koyduk. İkinci oğlunun ismini Zafer koyduk. Üçüncü oğlunun ismini de Barış koyduk" dedi.

Almanya’da yaşayan Osman Atik’in torunu ve Kıbrıs gazisi Varol Doğukan Atik’in oğlu Savaş Atik (45), "Dedemin yanına izne geldim. Ömer amcamla beraber gittik madalyayı aldık, getirdik. Seviniyorum babam için, ailem için. Bizim ailemizde gazinin olması, hele benim babam olması çok daha güzel" diye konuştu

Madalya ile birlikte mezarlığa giden Atik ailesi burada gazinin mezarı başında dua okudular. Gazinin babası Osman Atik, "Hükümetimizin ve Kıbrıs devletinin verdiği madalyalarla güzel bir anı yaşıyoruz. Gazinin yanında Türk bayrağı sallanıyor, bu da bizi ferahlatıyor, neşeleniyoruz, rahmet okuyoruz büyüklerimize. Sayın Cumhurbaşkanımızın her konuşmasında şehit ve gazileri gündeme getirmesi, konuşması, ayrıca bizi memnun ediyor, ferahlatıyor, dua ediyoruz" dedi.

Babasına Kıbrıs devletinin vermiş olduğu madalyayı getirmenin mutluluğunu yaşayan Savaş Atik de, "Yıllar sonra gelebilmek güzel bir duygu. Uzun zamandır gelememiştim. Babamın madalyasını aldık, şükürler olsun" diye konuştu.

Gazinin abisi Ömer Atik ise, "Babam büyük mücadeleler verdi madalyayı almak için ama kanunlarda ilk önce birinci sıradaki oğlu diyor. Bizim de geçen hafta nasip oldu. Gittik evrakları teslim ettikten sonra onlar da madalyamızı yeğenimize teslim ettiler. Gelen madalya için babam 7-8 senedir mücadele ediyor ama kanunlar vermiyor babama. İlk önce birinci, ikinci, üçüncü, eşi daha sonra babaya, anneye hak tanıyor. Çocuklar yaşadığı için ancak izne gelince mücadeleyi vererek almış olduk madalyamızı" dedi.