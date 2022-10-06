Tekirdağ’da bariyerlere çarptıktan sonra alev alan araçta baba yanarak hayatını kaybederken, oğlunun ise son anda vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldığı belirlendi.

Tekirdağ’da bariyerlere çarptıktan sonra alev alan araçta baba yanarak hayatını kaybederken, oğlunun ise son anda vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldığı belirlendi.

Olay, Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Yenice mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara-Tekirdağ istikametinde, sürücü Barış Çorbacı (27) idaresindeki 59 DH 398 plakalı araç, seyir halinde iken bariyere çarptıktan sonra alev aldı. Aracın alev alması sonrasında sürücü Barış Çorbacı ve babası Yaşar Çorbacı (46) yanan aracın içerisinde kaldı. Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, sürücü, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak gelen ambulans ile hastaneye sevk edildi. Alevlerin tamamen sardığı aracın içerisinde kalan babası ise yanarak hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, araçta yanan şahsın cansız bedeni olduğu yerden çıkarılarak savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, aracın arka kısmında oksijen tüpü bulundu. Yangın sırasında oksijen tüpünün parladığı düşünülürken, aynı zamanda araç yangınında hayatını kaybeden Yaşar Çorbacı’nın astım rahatsızlığından dolayı yanında oksijen tüpü gezdirdiği de yapılan iddialar arasında.

Yanan araç ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Gerekli incelemelerden sonra yanan araç yoldan çekilerek trafik akışı sağlanacak.