Hatay’ın Erzin ilçesinde Hasan Hüseyin Güven ve Elif Güven Çakmak kardeşler, babaları merhum Gani Güven’in adına Erzin Çok Programlı Anadolu Lisesinde kütüphane yaptırdı.

Hatay’ın Erzin ilçesinde Hasan Hüseyin Güven ve Elif Güven Çakmak kardeşler, babaları merhum Gani Güven’in adına Erzin Çok Programlı Anadolu Lisesinde kütüphane yaptırdı.

Erzin ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Çok Programlı Anadolu Lisesinde merhum Gani Güven adına kütüphane açıldı. Geçen yıl hayatını kaybeden hayırsever Gani Güven’in çocukları Hasan Hüseyin Güven ve Elif Güven Çakmak babaları adına Çok Programlı Anadolu Lisesine yaptırdıkları kütüphanede okunmak üzere 2 bin kitap da bağışladı.

Açılışta, Hasan Hüseyin Güven ve Elif Güven Çakmak’a okul aile birliği başkanı Songül Uras ve okul müdürü Bestami Tatar tarafından plaket verildi. Ardından açılış kurdelesi kesilerek davetliler kütüphane içerisinde incelemelerde bulundular.

Kütüphane ile ilgili açıklama yapan Elif Güven Çakmak, “Bugün burada merhum babamız Gani Güven’in adına bir kütüphaneyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Babam Gani Güven herkesin okumasını isterdi. Babam ilme ve bilime önem veren bir insandı. İnsanların okuyarak aydınlanması için elinden gelen yardımı daha önceleri de yapıyordu. Biz de evlatları olarak kendinin isteği olan kütüphaneyi hayata geçirdik. İçerisinde çeşitli konulara değinen öğrenci, veli ve öğretmenlerin faydalanabileceği bağışçılarımızın da desteği 2 bin adet kitap var. Bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.