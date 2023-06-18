Şehitkamil Belediyesi tarafından Babalar Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen futbol organizasyonunda babalar ve oğulları yarıştı. Babaların, oğullarına rakip olduğu gösteri maçı, renkli anlara sahne oldu.

Geleneksel hale getirilen organizasyonlara geçtiğimiz yıl eklenen Babalar Günü Futbol Şenliği programı, Gazikent Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Organizasyonda ilk olarak futbol branşına özgü beceri koordinasyon parkurları ve yetenek yarışmaları düzenlendi. Yeteneklerini, babalarına ispat eden genç kramponlar, tecrübeli kramponlara karşı büyük mücadele ortaya koydular. Etkinlik, babaların takımına karşı geleceğin futbolcularından oluşturulan takımın gösteri maçı ile devam etti. Organizasyona katılan tüm babalara ve çocuklarına çeşitli armağanlar verildi. Programa ilişkin değerlendirmede bulunan sporcu velisi Nizam Çelik, “Değerli Belediye Başkanımız ve yardımcılarına, antrenörlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu imkanları bize sundukları için. Çocuklarımızla birlikte aynı sahada top oynamak, bu güzel etkinlikte bir arada olmak bizim için gurur verici, güzel bir şey, mutlu edici bir şey. Başkanımızdan, Allah razı olsun. Onları seviyoruz. Hocalarımızı seviyoruz. Bu güzel günde bizleri düşündüğü için, bizleri andıkları için sonsuz teşekkür ediyoruz. İnşallah devamı gelecek. Biz de beraberinde hep beraber göreceğiz” ifadelerini kaydetti.