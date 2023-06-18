SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Dağlı, üstlendikleri görev ve sorumlulukları yerine getirmek, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için ellerinden gelen tüm gayreti gösteren babaların, karşılıksız sevgi ve şefkatin timsali olduğunu belirtti.

Babalığın yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, en kutsal duygulardan biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dağlı, mesajında şunları kaydetti:

“Bizleri büyük bir özveriyle yetiştirip büyüten, her zaman koruyup kollayan, evlatlarına ilham kaynağı olan babalarımız; vazgeçilmez değerlerimiz ve hayat zenginliğimizdir.

Evlatlarını şartsız seven kıymetli babalarımızın beklentisi ise sadece sevgi ve saygıdır. Onlara verebileceğimiz en büyük hediye, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek ve gurur duyacakları evlat olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başımızın tacı babalarımızın Babalar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum.”