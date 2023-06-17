Babalar Günü’ne özel Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı’nda düzenlenen Baba-Çocuk Kampları, yoğun ilgi görüyor. Babalar ve çocuklarını kampta ziyaret eden, babaların Babalar Günü’nü tebrik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “İmkanları, maksimum düzeyde kullanmaya çalışıyoruz” dedi.

Teknolojik alet bağımlılığından uzak, sosyal ilişkiler kurma fırsatı sağlayan Anne-Çocuk ve Baba-Çocuk Kampları programını hayata geçiren Şehitkamil Belediyesi, aile üyelerine, diğer ailelerle iş birliği kurma ve paylaşımda bulunma fırsatı sağlıyor. Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilen etkinliklerde doğa yürüyüşü, kamp ateşi ve macera parkuru aktiviteleri katılımcılardan büyük ilgi görüyor. Aile üyelerinin birlikte yaptıkları spor içerikli aktiviteler, çocukların sosyal gelişimine de büyük katkı sağlıyor. Tüm hizmetlerin Şehitkamil Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılandığı kamp ve etkinlikler periyodik olarak sürdürülüyor.

Babalar Günü dolayısıyla Gençlik Kampı’nda, 210 baba ve 260 çocuğun katılımıyla 4 farklı seansta gerçekleştirilen kampa katılanları ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocuklarla yakından ilgilendi, babalarla da uzun uzun sohbet etti. Kendilerine çeşitli hediyeler veren Başkan Fadıloğlu, çocukların yüzünü boyadı, etkinliklere eşlik etti.

“Önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz”

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle tüm babalarımızın, Babalar Günü’nü tebrik ediyorum. Ben, tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle kurumlarda çok yoğun çalışan arkadaşlarımızın çocuklarıyla olan ilişkilerini arttırabilmek, onlarla hoşça bir vakit geçirebilmeleri adına bu etkinlikleri öğrencilerin programının dışında ilaveten düzenliyoruz. İmkanları, maksimum düzeyde kullanmaya çalışıyoruz. Normal şartlarda çocuklarımızı, okul olarak buraya getiriyoruz. Ayrıca kütüphane öğrencilerimizi, üniversite öğrencilerimizi de burada ağırlıyoruz. Ama belirli aralıklarla anneler, babalarla bu tür etkinlikler yapıyoruz. Bizi, evlatlarımızla daha sık bir araya getirmesi açısından önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Konuşmaktan daha ziyade dinlemeyi tercih ediyorum. Varsa talepleriniz, temennileriniz, şikayetleriniz, önerileriniz onu dinlemek isterim. Ben, tekrar katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.