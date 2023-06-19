Nevşehir Belediyesi tarafından Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen "Babafest" etkinliğinde babalar ve çocukları doyasıya eğlendi.

Çeşitli oyun ve yarışların gerçekleştirildiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Babafest” Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önünde yapıldı. Aileleri ile birlikte Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’ne gelen çocuklar, hazırlanan etkinlik alanlarında düzenlenen oyun ve yarışmalara katılarak alanda oluşturulan platformlarda fotoğraf çektirdi.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu’nun gösteri sunduğu programda, katılımcılara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran beraberinde Başkan Yardımcıları Nafiz Dirikoç ve Furkan Feralan ile birlikte babalar ve çocukların heyecanlarına ortak olarak onlarla birlikte yarışmalara katıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri "Babafest" ile babalar ve çocuklarının güzel bir hafta sonu geçirdiklerini belirterek tüm babaların günlerini kutladı.