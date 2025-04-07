Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, İstanbul Edirne D100 karayolu Pehlivanköy kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol A. idaresindeki 39 NS 796 plakalı otomobil, 16 AJC 810 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Erol A., Babaeski itfaiye ekibinin müdahalesi sonrası kurtarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Babaeski Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA