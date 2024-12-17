Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde tırla çarpışıp tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 kara yolu Alpullu kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Babaeski yönüne seyreden Özer Karagöz (56) idaresindeki Volkswagen marka 39 ER 755 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen A.B. yönetimindeki 31 KFB 14 plakalı tanker arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki tarlaya savruldu. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.