Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Program, Babaeski 1. Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Özden Kışlası’nda düzenlendi. 1. Zırhlı Tugay Komutanlığının ev sahipliği yaptığı programa, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Babaeski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yasin Bulut, diğer protokol üyeleri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve kahraman gaziler ile hasbihal ederek, isteklerini dinledi. Vali Turan, aziz şehitleri, ebediyete irtihal eden gazileri rahmet, şükran ve minnetle yad ederek, şehit ailelerine ve gazilere sağlıklı, huzurlu ömürler diledi. Vali Turan, mübarek üç aylarını ve yeni yıllarını tebrik etti.