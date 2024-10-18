Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde meme kanseri farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlik Babaeski Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirildi. Meme kanseri farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonda, Dr. Öğr. Üyesi Demet Onur Kalfa koordinatörlüğünde kanserde erken tanının önemi anlatılırken, pembe balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Meme kanseri, meme dokularında kötü huylu (kanserli) hücrelerin oluşmasıyla ortaya çıkan kanser türüdür. En yaygın meme kanseri türü, kanalların hücrelerinde başlayan duktal karsinomdur. Loblarda veya lobüllerde başlayan kanser lobüler karsinom olarak adlandırılırken, bu türün diğer meme kanseri türlerine göre her iki memede görülme sıklığı daha fazladır. Meme kanserinin en tipik belirtisi memede kitle veya meme dokusu şeklinde değişikliktir. Memede ele gelen kitle, meme cildi ve ucunda farklılıklar, meme başında akıntı gelmesi ve meme dokusu ve meme ucu şeklinde değişiklik ve içe çökme meme kanseri belirtileridir. Erken teşhiste tedavi edilebilen bir kanser olan meme kanseri, mamografi yöntemiyle teşhis edilir ve daha sonra tedavi sürecine geçilir.