Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde gönüllülerden oluşan üniversiteliler, cami temizliği gerçekleştirdi.

Babaeski Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan üniversite öğrencileri, Ramazan ayının manevi atmosferinde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Gönüllü öğrenciler Babaeski ilçesinde bulunan, Yeni Camii’nde temizlik çalışması yaptı. Yapılan çalışmayla birlikte cami titizlikle temizlenerek hijyenik hale getirildi.

Caminin temizlik işlemini yapan gönüllü gençler, ilçe sakinleri ve yetkililerinin takdirini topladı.