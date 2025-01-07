Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde zabıta ekipleri tarafından ekmek fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi yapıldı.

Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri denetimlerine devam ediyor. Fırınları tek tek gezen ekipler; gramaj, hijyen, maske, eldiven kullanımı ve iş yeri açma, çalışma ruhsatlarını kontrol etti. Farklı noktalarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen şartları, ürün ve malzemeleri saklama şartları, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğunu da denetlendi. Eksiklikleri tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutularak, gerekli uyarılar yapıldı.