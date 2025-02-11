Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, Dünya Sigarayı Bırakma Günü ile ilgili etkinlikler düzenledi.

Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü, vatandaşları sigara bırakma konusunda bilinçlendirmek ve bu süreci daha sağlıklı bir şekilde atlatmalarını sağlamak için çeşitli bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu. sağlık taramaları ve rehberlik hizmetleri sundu.

İlçe Sağlık Müdürlüğü, vatandaşları sigara bırakma konusunda bilinçlendirmek ve bu süreci daha sağlıklı bir şekilde atlatmalarını sağlamak için çeşitli bilgilendirme seminerleri düzenledi.

Etkinliklerde vatandaşlara, Sigara Bırakma Polikliniği’nin sunduğu hizmetler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Sağlık personelleri, broşür dağıtımı ile sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara destek olacak profesyonel sağlık hizmetleri hakkında kapsamlı bilgi sağladı.