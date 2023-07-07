Babadan kalma asırlık kemanıyla 5 yaşından beri sokak müzisyenliği yapan 50 yaşındaki Durmuş Sütemen, şehir şehir gezerek 45 yıldır baba mesleğini yaparak geçimini sağlıyor.

Aslen Kırşehirli olan 50 yaşındaki Durmuş Sütemen, 5 yaşından beri baba mesleği olan sokak müzisyenliği yapıyor. 9 yaşında babasını kaybettikten sonra babadan kalma asırlık kemanıyla İç Anadolu’yu karış karış gezen Durmuş Sütemen, kendi ayakları üzerinde durarak sokak müzisyenliğini sürdürdü. Bu çerçevede Konya’nın Karapınar ilçesine giden Sütemen, sokak sokak gezerek yeteneğini sergiliyor. Sokaklarda ve iş yerlerinde kemanıyla türküler söyleyen Durmuş Sütemen, topladığı bahşişlerle geçimini sağlıyor.

Babasının da müzikle uğraştığını ifade eden Durmuş Sütemen, "Biz Horasan’dan beri gelen abdallığı devam ettirip yörelerimizin türkülerini sokaklarda devam ettiriyoruz. Ama ne üzücüdür ki; şimdiki gençler bunlardan anlamıyor veya dinlemiyor, başka müzikler dinliyor. Aslında türküler gerçek yaşanmışlıkları anlatır. Anadolu’dan gelen erenlerin yolunda gidiyoruz. 5 yaşından beri müzikle uğraşıyorum. Neredeyse bütün müzik aletlerini çalışıyorum. Babam da müzisyendi. 9 yaşında onu kaybedince kendi ayaklarımın üzerinde durmaya başladım. Halkımız biz türküleri seslendirince hoşlarına gidiyoruz. Ozanlarımızın, aşıklarımızın türkülerini seslendirmek belirli yaşta insanların hoşuna gidiyor. Aslında biz sokakta vatandaşlara ücretsiz konser veriyoruz. Biz insanlardan para istemiyoruz, onlar gönlünden geçerse ve müziği sevdikleri için onların gönüllerine hitap ettiğimiz için para veriyorlar. Üzüldüğüm şeylerden birisi Türkiye’de büyük restoranlar başta olmak üzere çok yerde yabancı müzikler çalınıyor. Acaba Avrupa bizim Türk müziğini çalıyorlar mı? Kendi müziklerimizi her yerde dinlemeliyiz” şeklinde konuştu.