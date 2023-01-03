Yamaç paraşütü denince ilk akla gelen adres olan Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Babadağ, rekora doymuyor. 2021 yılında 167 bin 3 uçuşla tüm zamanların rekorunun kırıldığı Babadağ, 2022 yılında yüzde 19 artışla yeni bir rekora daha ev sahipliği yaptı.

Yamaç paraşütü denince ilk akla gelen adres olan Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Babadağ, rekora doymuyor. 2021 yılında 167 bin 3 uçuşla tüm zamanların rekorunun kırıldığı Babadağ, 2022 yılında yüzde 19 artışla yeni bir rekora daha ev sahipliği yaptı.

Yamaç paraşütü sporcularının buluşma noktası Babadağ’dan 2022 yılında toplam 198 bin 724 kişi eşsiz Ölüdeniz manzarası eşliğinde uçarak, Belcekız Plajına indi.

2022 yılında Babadağ’dan gerçekleştirilen uçuş rakamlarını paylaşıldı. 2022 yılında 116 bin 755’i tandem (ikili), 74 bin 319’u single (tekli), 7 bin 650’i de festivalde olmak üzere toplam 198 bin 724 kişinin Babadağ’dan yamaç paraşütü ile uçtuğu açıklandı. 2019 yılında 166 bin 813 uçuş rekor olarak kayıtlara geçmişti. 2020 yılında pandeminin etkisiyle bu rakam 74 bin 247’ye düştü. 2021 yılında toplam 167 bin 3 kişi, Babadağ’dan yamaç paraşütüyle uçmuştu. 2022 yılında ise 31 Aralık tarihi itibarıyla 116 bin 755 tandem, 74 bin 319 single, 7 bin 650 de festivalde olmak üzere toplam 198 bin 724 uçuşla yeni bir rekora imza atıldı.