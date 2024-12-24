Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Cumhuriyet Mahallesi Aşağı Kuzere mevkiinde vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan yol iyileştirme çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Bölgede yapılan beton yol düzenleme çalışmaları, mahalle sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Başkan Kumral, yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti. Açıklamasında, “Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve taleplerine yanıt verebilmek adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda Aşağı Kuzere Mevkii’nde gerçekleştirdiğimiz yol iyileştirme çalışmalarının mahalle halkına hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Mahallesi sakinleri ise yapılan düzenlemelerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Daha önce çukur ve düzensizlik nedeniyle sıkıntı yaşadıkları yolların yenilenmesiyle ulaşımın artık daha güvenli ve konforlu hale geldiğini belirttiler.

Babadağ Belediyesi Başkanı Murat Kumral, ilçenin diğer mahallelerinde de benzer çalışmaların süreceğini vurguladı. Yol iyileştirme projelerinin vatandaşların hayat kalitesini artırmaya yönelik olduğunu belirten Kumral, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam edeceğini kaydetti.