Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Gündoğdu Mahallesi’nde devam eden yol bakım ve onarım çalışmalarıyla ulaşımın artık daha kolay hale geldiğini belirtti.

Babadağ Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını düzenli olarak devam ettirdiği Gündoğdu Mahallesi’nde, vatandaşların yol güvenliğini artırmak ve ulaşım konforunu sağlamak amaçlanıyor. Belediye ekipleri, altyapının yenilenmesiyle birlikte yollardaki deformasyonları gideriyor ve beton dökme işlemi gerçekleştiriyor. Bu sayede mahalle yollarının daha dayanıklı ve uzun ömürlü olması sağlanıyor.

Babadağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığını ifade eden Başkan Kumral, çökmüş ve deforme olmuş yolların onarıldığını ve betonlama işlemlerinin sürdüğünü söyledi. Başkan Kumral, ilçede başlatılan bu çalışmaların mahalle sakinleri için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Gündoğdu Mahallemizdeki yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmek için aralıksız çalışıyoruz. Yollarımızı daha iyi bir hale getirmek için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle hız kesmeden çalışıyoruz" dedi.

Başkan Kumral, Gündoğdu Mahallesi’nde yürütülen bu çalışmaların ilçenin diğer mahallelerinde de planlandığını belirterek; "İlçemizin her köşesinde ulaşımın daha rahat ve güvenli hale gelmesi için yol bakım ve onarım çalışmalarımız devam edecek. Hemşehrilerimize kaliteli hizmet sunmak için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise yapılan bu çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Murat Kumral ve ekibine teşekkür etti.