Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Gazi ve Cumhuriyet Mahallelerinde bulunan parkların yenileme ve iyileştirme çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Babadağ’daki parklarda yapılan yenileme çalışmaları kapsamında parkların altyapısı iyileştirildi, oyun grupları yenilendi ve yeşil alanların bakımı gerçekleştirildi. Çocuklar, gençler ve ailelerin daha keyifli zaman geçirebileceği şekilde düzenlenen parklar, mahalle sakinlerinden tam not aldı.

Başkan Murat Kumral, ilçeyi daha yaşanabilir hale getirmek adına çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. Başkan Kumral, “Mahallelerimizdeki parklarımızı daha modern ve kullanışlı hale getirmek için önemli adımlar attık. Çalışmalarımızı tamamlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz, Babadağ’ı her geçen gün daha güzel ve modern bir ilçe haline getirmek. Halkımızın rahatça vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak için çalışıyoruz” diye konuştu.