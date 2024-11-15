Babadağ Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı park yenileme ve bakım çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Belediye Başkanı Murat Kumral’ın öncülüğünde yürütülen projeyle, parklarda kapsamlı bir temizlik ve iyileştirme çalışması gerçekleştirildi.

Yenileme çalışmaları kapsamında kırılan ve hasar gören çocuk oyun grubu ekipmanları ile eskiyen spor aletleri tamamen yenilendi. Bu sayede çocukların daha rahat ve güvenli bir ortamda vakit geçirmesi amaçlandı. Parklar, yeni oyun alanları ve güncellenen ekipmanlarla ilçe halkına hizmet vermeye başladı.

Başkan Kumral, yapılan yeniliklerle ilgili yaptığı açıklamada, çocukların güvenle oynayabileceği alanlar oluşturduklarını belirtti. Ayrıca, her yaştan vatandaşın parkları keyifle kullanabileceği sağlıklı ve modern alanlar sunduklarını ifade etti.