Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, ilçedeki sanayi bölgesinde altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve yol onarım ve bakım sürecine geçildiğini duyurdu. Başkan Kumral, ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti.

Babadağ ilçe merkezindeki sanayi bölgesindeki altyapı çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ifade eden Kumral, bu süreçten sonra yol betonlama, onarım ve bakım çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Belediye, bölgedeki yolları hem ağır vasıta trafiğine hem de sanayi bölgesinin ihtiyacına uygun hale getirmeyi amaçlıyor.

Başkan Kumral, çalışmaları yürüten Fen İşleri Birimi ekiplerine teşekkür ederek, işlerin en kısa sürede tamamlanması için büyük bir gayret gösterildiğini vurguladı. Belediye ekiplerinin koordineli çalışarak ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirdiğini ve sanayi bölgesinin gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Yol bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra betonlama işlemlerinin de hızla sürdüğünü söyleyen Kumral, bu adımların hem bölge esnafı hem de sanayi trafiği için büyük önem taşıdığını dile getirdi. Belediye, sanayi bölgesindeki altyapıyı güçlendirerek yerel kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefliyor.

Babadağ Belediyesi, altyapı projelerinin ardından ilçe genelinde ulaşımı daha güvenli ve modern bir hale getirmek için çalışmalara devam edeceğini açıkladı. Başkan Kumral, "Babadağ’ımız için durmaksızın çalışıyoruz" diyerek projelerin süreceğini belirtti.