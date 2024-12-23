Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, ilçenin eşsiz doğal ürünlerinden biri olan Babadağ Kestanesini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) tanıttı.

İlçenin yüksek yamaçlarında yetişen ve kendine has lezzetiyle öne çıkan kestaneler, milletvekillerine ikram edilerek büyük beğeni topladı. Kestanelerin tanıtımı sırasında, Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan, Nilgün Ök ve Şahin Tin’in destekleriyle, Babadağ’ın bu eşsiz lezzeti TBMM çatısı altında geniş bir kitleye ulaştırıldı. Başkan Murat Kumral, Babadağ Kestanesini tanıtma sürecine verdikleri katkılar nedeniyle Denizli Milletvekillerine teşekkür ederek, “İlçemizin bu değerini tüm Türkiye ile paylaşmak bizler için gurur verici” ifadelerini kullandı.

Başkan Murat Kumral, bu tür etkinliklerin Babadağ’ın kalkınmasında önemli bir rol oynadığını belirterek, ilçe ürünlerinin markalaşması ve tanınırlığının artması için yoğun çaba harcadıklarını vurguladı.

Etkinlik boyunca, Babadağ Kestanesinin yetiştiği doğal ortam ve üretim süreçleri hakkında milletvekillerine bilgiler verildi. Bu özel tanıtım etkinliği, Babadağ’ın tarımsal ve kültürel değerlerinin daha geniş çevrelere duyurulmasına katkı sağladı.