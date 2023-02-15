Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremin ardından ilçeye giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a daha önce BAYKAR’ı kapatacağını söylemesi üzerine, depremzede bir genç tepki gösterdi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremin ardından ilçeye giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a daha önce BAYKAR’ı kapatacağını söylemesi üzerine, depremzede bir genç tepki gösterdi.

Zamanın eleştiri yapma zamanı olmadığını söyleyen depremzede genç, Babacan’la yaptığı konuşmasında, “BAYKAR’ı kapatacağız dediniz ama BAYKAR bizim için seferber oldu. Şuan sosyal medyada aşırı derecede algı operasyonları var. 10 günden beridir uğraşıyor. Canla başla çalışıyor. Devlet ekiplerimizin hepsi şuan aşırı derecede devletimiz yardım yapıyor. Sizden tek isteğim bir olmalıyız, kimseyi eleştirme zamanı değil. Memleket hepimizin’’ ifadeleri ile tepkisini dile getirdi.