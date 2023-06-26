Alınan bilgiye göre, Aziz K’nin sürücülüğünü yaptığı 27 ACK 684 plakalı tır, otoyol Adana-Mersin istikameti Doğan tesisleri yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın kupa bölümü zarar gördü. Olay yerine 112 acil, Mersin Büyükşehir itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Aziz K. ile yanında bulunan oğlu Mehmet K. yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.