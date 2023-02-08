Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler sebebiyle afet bölgelerine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, diğer kurumların arama kurtarma ekipleriyle birlikte Adıyaman’ın Besni ilçesinde enkaz altında kalan Ahmet Aydın ve oğlu Yusuf’u 54 saat sonra kurtardı. Yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Depremin vurduğu Adıyaman’ın Besni ilçesinde enkaz altında kalan Ahmet Aydın ve oğlu Yusuf, 54 saat sonra kurtarıldı.

Depremle ilgili yanıltıcı paylaşımın ardından gözaltına alınan şahıs serbest kaldı

Depremle ilgili yanıltıcı paylaşımın ardından gözaltına alınan şahıs serbest kaldı

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