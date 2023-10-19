Yozgat’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) aynı üniversiteyi ve bölümü kazanan 47 yaşındaki Mehmet Solmaz ve 20 yaşındaki kızı Ebrar Sena Solmaz, birlikte öğrenim görecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ankara’da yaşayan ve YKS’ye başvuran Mehmet Solmaz, kızıyla sınava hazırlandı. Aynı okulda sınava giren baba ve kızı, Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Bölümüne yerleşti. Hazırlık sınıfı ikinci öğretim öğrencisi olan baba Mehmet Solmaz ve kızı Ebrar Sena Solmaz, internet üzerinden üniversite kayıtlarını yaptırarak eğitim ve öğrenimine başladı. Akşamları birlikte okula giden baba ve kızı sınıfta aynı sırayı paylaşıyor, ders aralarında ve yemekhanede birlikte zaman geçirip, derslere birlikte çalışıyorlar. Azmi ve başarısı ile örnek olan baba Mehmet Solmaz kızı birlikte mezun olup kep atmayı hedefliyor.

Her insana nasip olmayacak bir duygu

Sınava babasıyla birlikte çalıştığını söyleyen Ebrar Sena Solmaz, “Babamla aynı bölümü kazanmak güzel bir duygu, belki de birçok insana nasip olmayacak bir durum. İnşallah birlikte mezun olup kep atarız. Mezun olduktan sonra üniversitemde akademisyen olarak kalmayı düşünüyorum. Üniversite sınavlarına da babamla birlikte çalıştık, sınava birlikte girdik. Benim 10. babamın da 4. sıradan ilahiyat fakültesi tercihimiz tuttu. Babamın azim ve gayretini görünce benim de çalışma gayretim artıyor. Çok nadir bir şekilde yaşanabilecek bir duygu bu.

” dedi.

Okumanın yaşının olmadığını gösterdik

Okumanın yaşının olmadığını ve 3. üniversitesine başladığını belirten baba Mehmet Solmaz ise, “Kızım hafızlık eğitimini tamamladıktan sonra YKS’ye beraber girmemiz konusunda bana telkinde bulundu. Ben de kızımla birlikte sınava girebileceğimi, okumanın yaşının olmadığını sınavı da birlikte başarabileceğimizi söyledim. Derslere beraber çalıştığımız zamanlarımız olmuştu ve YKS’ye girdik ikimiz de belirli puanlar aldık. Tercih sıralamamız farklıydı buna rağmen ikimiz de Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesini ve aynı bölümü kazandık. Bunun tarif edilemeyecek bir mutluluğu var. Rabbim bize bunu nasip eyledi, biz de üniversite eğitimimizi tamamlayıp ülkemiz adına, geleceğimiz adına güzel faaliyetlerde bulunmak için böyle bir fırsatı değerlendirdik. İnşallah biz de güzel bir şekilde eğitim öğretimimizi tamamlayıp kep atmayı düşünüyoruz.

” şeklinde konuştu.

Hayatta çok az kişiye nasip olabilecek bir duygu

Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Dündar ise baba ve kızı tebrik ederek, “Bu rabbimin üniversitemize olan bir lütfu, gerçekten hayatta çok az kişiye nasip olacak bir duygu. Eğitimin yaşı olmaz, baba ve kız özellikle babamız bize bunu ispatladı. Örnek bir davranış olarak birlikte geldiler, birlikte aynı fakültede aynı sınıfta eğitim görüyorlar. İnşallah birlikte de onları donanımlı bir şekilde mezun etme gayreti içinde olacağız. Biz dekanlık olarak her öğrencimizin yanındayız ve onlar için varız.” ifadelerine yer verdi.

Baba ve kızın sınıf arkadaşları da, onlarla aynı ortamda olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek baba Mehmet Solmaz’ın azmi ve başarısının kendilerine örnek olduğunu söyledi.