Baba ve iki çocuğunun otomobilin çarpması ile yaralandığı kaza kamerada

MERSİN (İHA) - Mersin’de baba ile 2 çocuğu, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonuncu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi'nde Mersin-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. F.G. (43) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan E.C. (36) ile çocukları 10 yaşındaki H.İ.C ve 7 yaşındaki E.C.’ye çarptı. Kazada baba ve 2 çocuğu yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve 2 çocuğuna çarptığı ve ailenin yola savrulduğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.