Ürolog Prof. Dr. Adnan Gücük, baba olmanın getirdiği sorumluluklara dikkat çekerek, hem babalara hem baba adaylarına, sağlıklarını korumak için tavsiyede bulundu. Prof. Dr. Gücük, düzenli korunmasız cinsel ilişkiye rağmen bir yıl boyunca gebe kalamayan çiftlerin üroloji hekimine başvurmaları gerektiğini söyledi.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Gücük, baba olmanın, verdiği mutluluğun yanında büyük sorumluluk da getirdiğine işaret ederek “Sağlıklı bir yaşam tarzı sadece sizin için değil, aynı zamanda aileniz ve sevdikleriniz için de önemlidir. Bu nedenle erkek sağlığını korumak ve gelecekteki baba adayları olarak iyi bir başlangıç yapmak için gerekenlere dikkat edilmeli” dedi.

Prof. Dr. Gücük, babalar ve baba adaylarının genel sağlığıyla birlikte ürolojik sağlıklarını da korumaları gerektiğini vurgulayarak, şu önerileri sıraladı:

Sağlıklı yaşam tarzı benimseyin

Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve sigara ile alkol tüketimini sınırlamak sperm kalitesi üzerinde olumlu etkiler yapabilir. Antioksidan açısından zengin gıdalar tüketmek, sperm sağlığını destekleyebilir. Ayrıca, aşırı kilolardan kaçınmak da önemlidir.

Dengeli beslenin

Sağlıklı ve dengeli bir beslenme, sperm kalitesi için önemlidir. Yeterli miktarda protein, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar içeren bir beslenme planı izlemek faydalı olabilir. Özellikle folik asit, çinko, selenyum, C vitamini ve E vitamini sperm sağlığı için önemli besin maddeleridir.

Stresten kaçının

Yüksek düzeyde stres, sperm kalitesini olumsuz etkileyebilir. Stresi yönetmek için egzersiz yapmak, meditasyon, yoga gibi rahatlama tekniklerini uygulamak veya hobilerle meşgul olmak faydalı olabilir.

Cinsel hayatınızı düzenleyin

Düzenli olarak cinsel ilişkiye girmek, sperm kalitesi ve hareketliliği üzerinde olumlu etkiler yapabilir. Ancak aşırı cinsel aktivite de sperm kalitesini etkileyebilir, bu yüzden dengeli bir şekilde cinsel ilişkide bulunmak önemlidir.

Erektil disfonksiyon (iktidarsızlık) durumunda destek alın

Erektil disfonksiyon, sık görülen cinsel sağlık sorunlarından biridir. Bu yalnız baba olmanızı değil sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmenizi de engelleyebilir. Eğer bu konuda sorunlar yaşıyorsanız, bir üroloji uzmanından destek almak önemlidir. Uygun tedavi seçenekleri ve önerilerle cinsel sağlığınızı destekleyebilirsiniz.

Cinsel enfeksiyonlardan korunun

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, sperm kalitesini etkileyebilir. Sağlıklı bir cinsel yaşam sürdürmek için korunma yöntemlerini kullanmak ve cinsel sağlık kontrolüne düzenli olarak gitmek önemlidir.

Üreme sağlığı için bir üroloğa başvurun

Evli ve çocuk sahibi olmak isteyen çiftler, düzenli olarak korunmasız cinsel ilişkiye rağmen bir yıl boyunca gebe kalamazlarsa doktora başvurmalıdır. Bu durum, çiftin doğurganlık sorunları yaşadığını gösterebilir ve bir üreme sağlığı değerlendirmesi için doktora gitmek önemlidir. İlk adım olarak, çiftlerin üreme sağlıklarının değerlendirilmesi önemlidir. Bu, bir üroloji uzmanı ve jinekolog ile görüşmek, gerekli testlerin yapılması ve doğurganlık sorunlarının belirlenmesi anlamına gelir. Böylece, doğru tedavi planı oluşturulabilir.