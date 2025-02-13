Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından yürütülen ‘Baba Okulu’ projesi çerçevesinde 4 hafta süren seminerlere katılan babalara belgeleri takdim edildi.

Kur’an ve sünnet temelinde ailede hak ve sorumluluklar açısından baba olmanın önemine dikkat çekmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hayata geçirdiği proje kapsamında, Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi tarafından "Baba Okulu" semineri gerçekleştirildi. Seminerin dördüncü haftasında Uzman Vaiz Durmuş Ali Gündüzer tarafından "Baba-Genç İletişimi" ve "Mahremiyet Eğitiminde Babanın Rolü" konuları anlatıldı. Seminer sonunda 4 hafta boyunca derslere devam eden kursiyerlere katılım belgeleri takdim edildi. Belge töreninde konuşan İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.