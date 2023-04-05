Kayseri’de, Kayseri Süper Amatör Küme’de az görülen bir olay yaşanarak ligin son maçında baba Metin Sarı, oğlu Zeki Can Sarı ile rakip oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu’nda orta sıralarda bulunan Kocasinan Ülküspor ile alt sıralarda bulunan Simya Koleji karşı karşıya geldi. Yeşil sahalarda az görülen bir olaya rastlanan karşılaşmada, Simya Koleji kalecisi Metin Sarı, Kocasinan Ülküspor forması giyen oğlu Zeki Can Sarı ile rakip oldu.

Taraftarların ilgi ile izlediği karşılaşmayı Zeki Can Sarı’nın formasını giydiği Kocasinan Ülküspor 7-2 kazandı. Simya Koleji’nin kalecisi Metin Sarı, oğlu ile birlikte futbol oynamaktan ve rakip olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “İnsanın yeşil sahada oğlu ile birlikte top koşturması, hatta rakip olarak oynaması büyük mutluluk veriyor. İyi bir futbolcu olan oğlumu ve takımını aldıkları galibiyet nedeniyle kutluyorum” diye konuştu.