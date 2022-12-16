Sakarya’nın Arifiye ilçesinde baba ve oğlu arasında çıkan tartışmada kan aktı. Eve alkollü şekilde gittiği iddia edilen 34 yaşındaki Kerim Türk ile babası arasında arbede yaşandı. Bu esnada aldığı bıçak darbesi neticesinde yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, baba gözaltına alındı.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde baba ve oğlu arasında çıkan tartışmada kan aktı. Eve alkollü şekilde gittiği iddia edilen 34 yaşındaki Kerim Türk ile babası arasında arbede yaşandı. Bu esnada aldığı bıçak darbesi neticesinde yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, baba gözaltına alındı.

Olay, Arifiye ilçesi Abdibey Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Kerim Türk (34) anne ve babasının yaşadığı eve alkollü şekilde gitti. Kerim Türk ve babası A.T. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede arbedeye dönüşen olayda Kerim Türk, babası A.T.’nin elindeki bıçakla yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı genç, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Türk, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri baba A.T.’yi gözaltına aldı. Vücudunda derin bir bıçak yarası olmadığı öğrenilen şahsın kesin ölüm sebebi ise otopsi merkezinde yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.