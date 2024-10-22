Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde şakalaşırken 1. kattan düşen adam ve oğlu yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Çam Sokak’ta bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinde meydana geldi. İş yerinde çalışan Muhammed H. (58), yanına gelen oğlu Temin H. (14) ile şakalaşmaya başladı. Birbirlerini iten baba-oğul açılan işyeri penceresinden düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen baba ve oğlu yaralandı. Yaralanan 2 şahıs olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.