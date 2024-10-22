Adalet Bakanı Tunç, bıçaklanan müfettişi hastanede ziyaret etti Adalet Bakanı Tunç, bıçaklanan müfettişi hastanede ziyaret etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde şakalaşırken 1. kattan düşen adam ve oğlu yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Çam Sokak’ta bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinde meydana geldi. İş yerinde çalışan Muhammed H. (58), yanına gelen oğlu Temin H. (14) ile şakalaşmaya başladı. Birbirlerini iten baba-oğul açılan işyeri penceresinden düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen baba ve oğlu yaralandı. Yaralanan 2 şahıs olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: iha