Hafta sonu Erzincan-Sivas Karayolu’nun 40. kilometresi Sakaltutan Geçidi mevkiinde şarampole devrilen minibüste hayatlarını kaybeden baba-oğul ile diğer iki cenaze Erzurum’da toprağa verildi.

Erzincan’daki kazada İstanbul’dan düğünden Erzurum’a dönen minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı. Ölenlerden ikisi düğünde davul zurna çaldıktan sonra aileyle birlikte Erzurum’a dönen baba Mehmet Kılıç (60) ile oğlu Erkan Kılıç (37) idi. Mehmet ve Erkan Kılıç, Erzurum’da düğünlerde davul-zurna çalarak para kazanıyordu. Aynı zamanda Erzurum’un en işlek caddelerinden birisi olan Cumhuriyet Caddesi’nde boyacılık da yapan ve şehrin sevilen simalarından Mehmet Kılıç ve oğlunun ölümü yakınlarını ve tanıyanları yasa boğdu.

Baba ve oğul için bu gün Erzurum Narmanlı Camii’nde bir cenaze töreni yapıldı. Cenazeler namaz sonrasında dualarla ve gözyaşları içinde Erzurum Asri Mezarlığa defnedildi.

Cenaze namazına Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, yakınları ve cezaevinde bulunan Mehmet Kılıç’ın oğlu kadir Kılıç jandarma personeli nezaretinde katıldı.

Bu arada aynı kazada vefat eden Yakutiye Belediyesi Satın Alma Müdürü Yaşar Kanli’nin kız kardeşi ve damadın halası Mukaddes Kanli’nin cenazesi Köprüköy ilçesinde kaldırıldı. Cenaze namazına Yakutiye Beledi Başkanı Mahmut Uçar ve Köprüköy Belediye Başkanı Osman Belli de katıldı. Süleyman Özkan’ın cenazesi ise Erzurum’da Kayakyolu semtinde Osman Bektaş Camii’nden kaldırıldı.