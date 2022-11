Ispartalı El Sanatları Uzmanı İhsan Akkuş baba mesleği olan halı dokumacılığı ve halı tamiri mesleğini gelecek nesillere aktarmak ve halıcılığı canlandırmak için çalışıyor.

Ispartalı El Sanatları Uzmanı İhsan Akkuş baba mesleği olan halı dokumacılığı ve halı tamiri mesleğini gelecek nesillere aktarmak ve halıcılığı canlandırmak için çalışıyor.

Isparta’da yaşayan 53 yaşındaki İhsan Akkuş 12. yüzyıldan beri varlığı bilinen, desenleri, ilmiği, yün ve pamuk kalitesiyle dünya çapında üne sahip Isparta Halısını şimdilerde Isparta’da bulunan Isparta Etnografya Halı ve Kilim Müzesinde, dokumasını ve tamirini yaparak mesleğini gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor. Baba mesleği olan halı tamirciliğinde çocukluğundan beri halı ve kilimlerin içinde büyüyen Akkuş, bu işi meslek edinmeye başlayarak, Güzel Sanatlar Fakültesinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra yine Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları bölümü Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Ana sanat dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Alaylı ve mektepli olmanın avantajlarına sahip olan Akkuş bilgilerini gelecek nesillere mutlaka aktarması gerektiğini belirterek “Gerek dokuma, gerek tamir ve tasarım konusunda yetiştirdiğim insanlar var. Baba mesleği halı tamirciliği ata mesleğim benim. Özellikle dijital tasarım konusunda bilgisayar ekranında tasarım yaparak uygun malzemelerin, ipliklerin nerede olduğunu, nereden temin edeceğimizi sektörün içinde büyümüş olmanın verdiği avantajla biliyorum. Meslek bizi bu noktalara getirdi ben de mesleğe olan ahde vefamı yerine getirmeye çalışıyorum. Kalıcı değiliz geçmişimizde arkamızda hoş bir seda bırakabilmek yaptıklarımız yapacaklarımız bunlardan ibaret” dedi.

“Kendimizi çalışırken yetiştirmiş gibi olduk”

Her türlü halı dokuma tekniğinin tamirini yapabildiğini ve çocukluğundan beri bunun içinde olduğunu vurgulayan İhsan Akkuş “Halı tamiri tabi baba mesleği ama işi üniversite okuduktan sonra fark ettik. Aslında tamirin ne olduğunu dokumadan kaynaklı hatalar dokuma sonrası kaynaklanan hatalar veya yıkama sonrası kaynaklanan hataları babamdan kendi evimizde olan atölyemizde öğrendim. Tamirin içinde olduğum için bize sadece bir tek halı veya sadece Isparta Halısı gelmiyordu. Her türlü Türkiye’nin değil dünyanın muhtelif bölgelerinden farklı dokuma tekniklerinden halılar geliyordu bunları tamir ederken de o teknikler her zaman benim dikkatimi çekmişti. Aslında bir yerde kendimizi çalışırken yetiştirmiş gibi olduk” şeklinde konuştu.

Şimdilerde birçok kişiye halı dokuma ve tamir konusunda öğreticilik yapan Akkuş Öğrencileri ile birlikte yaptıkları halılar ile Isparta’da halıcılığın tekrar canlanmasını sağlayacaklarını belirterek “Artık günümüz şartlarında bir sınırsızlık var yani şunda olup bunun arkası olmaz denen bir kavram kalktı. Bugün burada yaptığımız tasarımlarda sınır koymuyoruz kendimize bu yünden olacak başka olmaz değil pamuk, yün, viskon, keten her birini kullanabilme bilgi becerisine sahibiz dolayısıyla yetiştirdiğim insanlar bu malzemelerle birlikte dokuyacakları dokumaların kalitesine göre de ne yapmaları gerektiğini öğretiyorum. Bizim halıdan daha fazla dokumacılık kültürümüz var yani dokuma bilgi beceri ve kabiliyetlerimiz var bu vesileyle düne kadar yapamadıklarımızı bugün yapmaya çalışıyoruz yani Isparta halısını yeniden canlandırmaya çalışmamızdaki gaye de bu. Yüzyıllar öncesinde Isparta’da dokunmuş halılarının bugün dünyanın muhtelif müzelerinde sergilenen halıların tekrar üretimini yapıyoruz. Bunları yapmakla kalmayıp üzerine neler katabiliriz onların çalışmalarını yapıyoruz. Yeni modellerin yeni tasarımların, dünyanın arz ve taleplerine cevap verebilecek ürünlerin tasarlanması ve üretebilmesi. Biz bunları yapabilirsek dünyadaki rekabet gücümüz artar ve dünyadaki pazardan payımızı alabiliriz. Bu aşamada çalışmalarımız tam gaz dolu dolu devam ediyor. Dolayısıyla Isparta dediğimiz zaman halı değil ama halıcılık olarak bilgi becerimizi katma değeri olan sürdürülebilir halılarla tekrar canlandırmaya çalışıyoruz” dedi.

Şuan tamamen yün halılar yaptığını belirten Akkuş, yaptığı ürünlerin bir geleceğinin olduğuna, yani yüzyılda geçse üzerinden müzelerde sergilenecek ürünler olduğuna inandığını dile getirdi.