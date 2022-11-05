Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 1993 yılından bu yana hizmet veren camcı dükkânı babadan oğula geçerek faaliyetlerini sürdürüyor.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 1993 yılından bu yana hizmet veren camcı dükkânı babadan oğula geçerek faaliyetlerini sürdürüyor.

Bandırma’da yaşayan Fehmi Özen, baba mesleği olan camcılık mesleğini sürdürmeye devam ediyor. Özen’in hedefi ise yıllardır devam eden baba mesleğinin bundan sonraki süreçte de devam ettirilmesi. Yardım için babasının camcı dükkânına giden Fehmi Özen, zamanla mesleği öğrenerek işin ustası oldu. Özen, zamanla mesleği öğrenerek işin erbabı haline geldiğini belirterek, işini severek yaptığını ifade etti.

Özen “Baba Mesleğini Severek Yapıyorum”

Fehmi Özen “1993 yılından beri bu mesleği yapıyorum. Baba mesleği olarak bizlere kaldı. 30 yıldır bir fiil işimi yürütüyorum. Minik işletmemde küçük çaplı resim çerçevesi imalatı, cam, ayna montajı ve bakımı gibi o tarz işler yapıyorum. Evlerinde boş zaman geçirmek istemeyen ev hanımlarımızın yapmış olduğu resimler, puzzler’ı plastikten imal edilmiş profilleri makineler sayesinde özel kesimler yapıyoruz. Birbirinden özel ve değerli eserleri bu çerçeveler içerisinde koyarak, hem koruyoruz hem de evlerin en güzel yerlerinde sergiliyorlar. Çerçeve içine aldığımız eserler, çok güzel görünüyor. 30 yıldır çalıştığım işimde cam ve ayna montajı dışında yoğun olarak resim çerçevesi imalatı gelmektedir. Müşterilerimiz evlerindeki boş vakitlerinde yapmış olduğu puzzleler, daha değişik evraklar, belgeler, yağlı boya tablolar gibi tüm objeleri resim çerçevesi içerisine koyabiliyoruz. Pazartesi pazarında minik bir işletmemiz buluyor. Baba mesleğini severek yapıyorum ve çocuklarım sıcak bakarsa bende sonra onlara teslim edeceğim” dedi.